Италия первой в ЕС заблокировала экспорт вакцины от коронавируса

Италия заблокировала поставку вакцины от коронавируса Astrazeneca в Австралию, воспользовавшись недавно принятыми новым правилам ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.

Этот шаг был сделан после того, как премьер-министр Италии Марио Драги призвал во время саммита ЕС на прошлой неделе быть более жесткими в отношении компаний, которые не соблюдают своих обязательств по поставке вакцины.

Официальные лица в Брюсселе и Риме подтвердили новость о запрете на экспорт в Австралию 250 000 доз препарата.

В январе Европейская комиссия приняла новые правила, которые позволяют ограничивать экспорт вакцин против коронавируса, если их производители не смогут выполнить поставленные цели по поставкам в рамках ЕС.

Правила вступили в силу после того, как AstraZeneca сообщила ЕС о том, что не может выполнить свои обязательства по соглашению о предварительной закупке.

На данный момент Италия является первой страной, которая заблокировала экспорт вакцин за пределы ЕС.

Это решение рискует спровоцировать глобальный протекционистский толчок, поскольку страны участвуют в мировой гонке за иммунизацию своего населения, подчеркивает агентство.

Согласно экспортному механизму прозрачности ЕС, страны должны информировать Европейскую комиссию о своих решениях заблокировать или разрешить экспорт вакцин за пределы блока.

По словам представителя ЕС, комиссия не возражала против решения Италии и не имеет полномочий блокировать его.