Италия первой в ЕС заблокировала экспорт вакцины от коронавируса
Италия заблокировала поставку вакцины от коронавируса Astrazeneca в Австралию, воспользовавшись недавно принятыми новым правилам ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg.
Этот шаг был сделан после того, как премьер-министр Италии Марио Драги призвал во время саммита ЕС на прошлой неделе быть более жесткими в отношении компаний, которые не соблюдают своих обязательств по поставке вакцины.
Официальные лица в Брюсселе и Риме подтвердили новость о запрете на экспорт в Австралию 250 000 доз препарата.
В январе Европейская комиссия приняла новые правила, которые позволяют ограничивать экспорт вакцин против коронавируса, если их производители не смогут выполнить поставленные цели по поставкам в рамках ЕС.
Правила вступили в силу после того, как AstraZeneca сообщила ЕС о том, что не может выполнить свои обязательства по соглашению о предварительной закупке.
На данный момент Италия является первой страной, которая заблокировала экспорт вакцин за пределы ЕС.
Это решение рискует спровоцировать глобальный протекционистский толчок, поскольку страны участвуют в мировой гонке за иммунизацию своего населения, подчеркивает агентство.
Согласно экспортному механизму прозрачности ЕС, страны должны информировать Европейскую комиссию о своих решениях заблокировать или разрешить экспорт вакцин за пределы блока.
По словам представителя ЕС, комиссия не возражала против решения Италии и не имеет полномочий блокировать его.