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Дания подарила Украине еще 30 аппаратов ИВЛ

Четверг, 4 марта 2021, 19:38
Дания подарила Украине еще 30 аппаратов ИВЛ

Дания, при поддержке ЕС и ВОЗ, предоставила и установила 30 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в 19 регионах Украины. Это оборудование позволяет 26 специализированным больницам, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, помочь пациентам выздороветь после тяжелой болезни, вызванной COVID-19.

Источник: пресс-релиз представительства ВОЗ в Украине, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Оборудование было предоставлено Королевством Дания при финансовой поддержке Европейского Союза в транспортировке и ВОЗ в установлении, технической поддержке и обучении медицинского персонала для его использования.

Также ВОЗ обеспечила расширенную гарантию на техническое обслуживание аппаратов ИВЛ на 18 месяцев.

Справка: Аппараты ИВЛ для пациентов - это неинвазивный или инвазивный способ вентиляции легких во время тяжелых или критических состояний болезни, когда самостоятельное дыхание пациентов недостаточно, и насыщение крови кислородом падает.  Этот тип оборудования является чрезвычайно важным для отделений интенсивной терапии, в частности при лечении COVID-19.  Многие функции аппаратов ИВЛ экспертного класса особенно необходимы в силу специфики заболевания COVID-19 (неинвазивная вентиляция высокого потока).

Напомним: В ноябре правительство Дании предоставило Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Украинская правда

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Темы: ДанияУкраинамедицинакоронавирус
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