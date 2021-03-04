Новости 4 марта: третья волна и возможный локдаун, извинения словацких дипломатов

Шмыгаль: В Украине началась третья волна эпидемии, возможен локдаун, Премьер Словакии принес извинения за свои слова о Закарпатье, — актуальные новости 4 марта.

О третьей волне и возможном локдауне

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну.

Тем временем в Украине обнаружили два случая "британского" штамма COVID-19 - у двух жителей Ивано-Франковска.

Однако главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что это не повлияет на ход вакцинальной кампании.

Об извинениях словацких дипломатов

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего премьер-министра об "обещанном Закарпатье" в обмен на российскую вакцину.

Вскоре за свою шутку извинился и сам премьер-министр Словакии Игорь Матович.

Помимо этого, в Кремле отреагировали на шутку премьер-министра Словакии о том, что страна получила российскую вакцину "Спутник V" в обмен на обещание отдать россиянам украинское Закарпатье.

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