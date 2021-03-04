Выступал по-русски: "ЕС" выгнала из фракции депутата Харьковского облсовета

4 марта депутаты "Европейской солидарности" в Харьковском облсовете выгнали из фракции одного из депутатов за нарушение закона о языке.

Источник: "ЕС"

Детали: Отмечается, что депутат Александр Дорошенко в сессионном зале выступал на русском языке, а когда ему делали замечания коллеги - игнорировал их.

Дословно: "По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата.

Ключевые принципы деятельности депутатов фракции "ЕС" - это принципы демократии, свободного волеизъявления собственной точки зрения, уважения к мнению другого. Однако вместе с тем, депутатская деятельность не должна идти в разрез с принципами, закрепленными в партийном уставе".

Напомним: Мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания горсовета синхронно переводил депутатов ОПЗЖ, которые отказывались выступать на украинском языке.