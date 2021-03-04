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Звезды вакцинировались от COVID в эфире ток-шоу

Четверг, 4 марта 2021, 23:21

В прямом эфире "Право на власть" пятеро медиков и пятеро известных украинских, а также ведущая, сделали прививки индийской вакциной Covishield.

Источник: "Право на власть"

Детали: В студии в прямом эфире прививки получили певица Руслана Лыжичко, телеведущий Александр Педан, двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок и ведущая Наталья Мосейчук.

В студии присутствовал врач, который наблюдал за реакцией гостей после прививки - самочувствие, глаза и т.д.

Ведущая рассказала, что вакцинироваться в эфире согласился также журналист Дмитрий Гордон, но отсутствовал из-за самолета.

Присутствующий в студии министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что министерство планирует разрешить вакцинацию не только в больницах. Однако это решили начать не с COVID-вакциной, а, скорее всего, от гриппа.

Прямая речь Степанова: "Мы решили не начинать с вакцины против COVID, но то, чтобы вакцинация была в аптеках, это обязательная опция, которую мы введем, я думаю, уже в этом году.

Начнем (с вакцины - ред) от гриппа, условно говоря, но это обязательно надо делать. Чтобы был максимально легкий доступ к вакцинации".

Этому предшествовало: 

  • В конце февраля в Украину поступила первая партия вакцин – это 500 тысяч доз индийского аналога вакцины "AstraZeneca" (CoviShield). Ими началась бесплатная вакцинация для групп риска.
  • Президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санврач Виктор Ляшко уже вакцинировались.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Роман Петренко, УП
Темы: вакцинациякоронавирус


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