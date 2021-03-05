Известный уличный художник Banksy подтвердил, что новый популярный мурал, который появился на стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии, был создан им.

Источник: Instagram Banksy

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Детали: Предполагается, что на Мурали изображено знаменитого писателя Оскара Уайльда, который именно в тюрьме в Рединге провел два года после громкого судебного процесса, на котором его обвинили в "непристойном поведении" за его гомосексуальную ориентацию.

Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.