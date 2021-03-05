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Banksy подтвердил, что популярный мурал на стене английской тюрьмы создал он

Пятница, 5 марта 2021, 00:55
Banksy подтвердил, что популярный мурал на стене английской тюрьмы создал он

Известный уличный художник Banksy подтвердил, что новый популярный мурал, который появился на стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии, был создан им.

Источник: Instagram Banksy

 
 
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Публикация от Banksy (@banksy)

Детали: Предположительно, на мурале изображено знаменитого писателя Оскара Уайльда, который именно в тюрьме в Рединге провел два года после громкого судебного процесса, на котором его обвинили в "непристойном поведении" за его гомосексуальную ориентацию.

Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.

Предполагается, что Banksy выступил в поддержку местных властей, которые хотят превратить бывшую тюрьму в культурный центр.

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Темы: Великобритания
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