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Banksy подтвердил, что популярный мурал, который появился на стене английской тюрьмы, создал он

Пятница, 5 марта 2021, 01:55

Известный уличный художник Banksy подтвердил, что новый популярный мурал, который появился на стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии, был создан им.

Источник: Instagram Banksy

 
 
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Публикация от Banksy (@banksy)

Детали: Предполагается, что на Мурали изображено знаменитого писателя Оскара Уайльда, который именно в тюрьме в Рединге провел два года после громкого судебного процесса, на котором его обвинили в "непристойном поведении" за его гомосексуальную ориентацию.

Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.

Темы: Великобритания


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