Banksy подтвердил, что популярный мурал, который появился на стене английской тюрьмы, создал он
Пятница, 5 марта 2021, 01:55
Известный уличный художник Banksy подтвердил, что новый популярный мурал, который появился на стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии, был создан им.
Источник: Instagram Banksy
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Детали: Предполагается, что на Мурали изображено знаменитого писателя Оскара Уайльда, который именно в тюрьме в Рединге провел два года после громкого судебного процесса, на котором его обвинили в "непристойном поведении" за его гомосексуальную ориентацию.
Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.