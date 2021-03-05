Banksy подтвердил, что популярный мурал на стене английской тюрьмы создал он
Пятница, 5 марта 2021, 00:55
Известный уличный художник Banksy подтвердил, что новый популярный мурал, который появился на стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии, был создан им.
Источник: Instagram Banksy
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Детали: Предположительно, на мурале изображено знаменитого писателя Оскара Уайльда, который именно в тюрьме в Рединге провел два года после громкого судебного процесса, на котором его обвинили в "непристойном поведении" за его гомосексуальную ориентацию.
Написанная после освобождения "Баллада Редингской тюрьмы" стала одним из самых известных произведений Уайльда.
Предполагается, что Banksy выступил в поддержку местных властей, которые хотят превратить бывшую тюрьму в культурный центр.