Оккупанты на Донбассе, нарушая условия, передислоцировали 6 танков и 3 гаубицы
Пятница, 5 марта 2021, 11:45
Российско-оккупационные войска на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали шесть танков и три гаубицы.
Источник: пресс-центр штаба ООС
Детали: Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта.
Оккупанты передислоцируют запрещенные Минскими соглашениями вооружения и военной техники и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.
В том числе 6 танков Т-72Б и 3 самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка.
Предыстория:
- После введения санкций СНБО против телеканалов близких к куму президента РФ Владимира Путина нардепу Виктору Медведчуку на Донбассе наблюдается эскалация конфликта.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.
- 3 марта российские СМИ сообщили, что незаконные военные формирования отдельных регионов Донецкой области, которые временно не контролируются украинским правительством, решили чаще открывать огонь против украинской армии.
- На заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил протест против обнародованной боевиками информации по "разрешения на ведение предупредительного огня".
Украинская правда