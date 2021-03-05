Оккупанты на Донбассе, нарушая условия, передислоцировали 6 танков и 3 гаубицы

Российско-оккупационные войска на Донбассе с нарушением линий разведения сил передислоцировали шесть танков и три гаубицы.

Источник: пресс-центр штаба ООС

Детали: Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем говорится в отчете СММ ОБСЕ от 4 марта.

Оккупанты передислоцируют запрещенные Минскими соглашениями вооружения и военной техники и размещают их с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

В том числе 6 танков Т-72Б и 3 самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка.

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