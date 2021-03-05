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Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации

Пятница, 5 марта 2021, 15:42
Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев намерен обратиться в Европейский суд по правам человека из-за продолжения запрета на его въезд в Крым до 2034 года.

Источник: Джемилев в комментарии Крым.Реалии

Прямая речь: "Вообще-то я не в курсе, что они продлили. В 2014 году они мне давали запрет на 5 лет, до 2019 года. А потом, в 2018-м, за год до окончания этого срока меня внесли в список санкций. И там сроки не указывались. Из материалов так называемого уголовного дела выясняется, что 5 марта 2019 года они продлили запрет еще на 15 лет".

"До 2034 года меня давно уже не будет на этом свете, так же, как не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось".

Детали: Джемилев сообщил, что в связи с запретом на въезд в Крым он вместе с адвокатом Николаем Полозовым будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Что предшествовало: 5 марта стало известно, что Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд в Россию и оккупированный ею Крым до 2034 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДжемилевКрымРосcия
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