Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации

Пятница, 5 марта 2021, 16:42

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев намерен обратиться в Европейский суд по правам человека из-за продолжения запрета на его въезд в Крым до 2034 года.

Источник: Джемилев в комментарии Крым.Реалии

Прямая речь: "Вообще-то я не в курсе, что они продлили. В 2014 году они мне давали запрет на 5 лет, до 2019 года. А потом, в 2018-м, за год до окончания этого срока меня внесли в список санкций. И там сроки не указывались. Из материалов так называемого уголовного дела выясняется, что 5 марта 2019 года они продлили запрет еще на 15 лет".

"До 2034 года меня давно уже не будет на этом свете, так же, как не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось".

Детали: Джемилев сообщил, что в связи с запретом на въезд в Крым он вместе с адвокатом Николаем Полозовым будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Что предшествовало: 5 марта стало известно, что Мустафе Джемилеву продлили запрет на въезд в Россию и оккупированный ею Крым до 2034 года.

Темы: ДжемилевКрымРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка

Послы G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и КСУ

Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна

Президентский рейтинг: Зеленский немного оторвался от соперников

ФОТО15-летняя криворожанка вела "группу смерти" в Telegram - полиция

Все новости...
Джемилев
Оккупанты запретили Джемилеву въезд в Крым до 2034 года
Джо Байден может принять участие в саммите Крымской платформы – Джемилев
Шмыгаль обсудил с представителями крымских татар стратегию деоккупации
Последние новости
17:32
Тернопольский стадион будет носить имя Шухевича
17:18
"Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
17:17
Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения
17:13
От коронавируса вакцинировали уже более тысячи бойцов ООС
16:57
В Киеве задержан работник школы по подозрению в развращении 10-летней девочки
16:43
Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"
16:42
Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации
16:37
Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины
16:29
Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам определился с ее составом
16:17
РФ и Беларусь будут вместе готовить военных
Все новости...