Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения
Деятельность пророссийских телеканалов в Украине не имеет никакого отношения к свободе слова, они выполняют функции не СМИ, а "средств массового уничтожения", распространяя нарративы страны-агрессора.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу"
Прямая речь: "Действительно должен быть предел (между свободой слова и национальной безопасностью - ред.). Но здесь должен быть определенный арбитр. Надо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова. У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из Российской Федерации".
Детали: Секретарь СНБО отметил, что Украина будет защищаться от любых попыток влияния на государство извне.
Данилов отметил, что к нынешему обострению ситуации на востоке Украины имеет прямое отношение Россия, которая таким образом реагирует на шаги украинской власти.
Он убежден, что украинская армия готова к сопротивлению стране-агрессору в любой точке. Данилов говорит, что украинская власть разрабатывает различные сценарии, чтобы иметь достойный ответ на любые действия России.
Секретарь СНБО добавил, что власть готова к опротестованию в судах решения о прекращении работы телеканалов "112", NewsOne и ZiK.
Он напомнил, что эти телеканалы прекратили свою работу не как медийные элементы, а как коммерческие структуры, владельцем которых является лицо, подозреваемое в финансировании терроризма.
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что осложнение военной ситуации на Донбассе последнее время - это реакция России на активизацию действий Украины в отстаивании своих позиций.