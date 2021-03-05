Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения

Деятельность пророссийских телеканалов в Украине не имеет никакого отношения к свободе слова, они выполняют функции не СМИ, а "средств массового уничтожения", распространяя нарративы страны-агрессора.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Действительно должен быть предел (между свободой слова и национальной безопасностью - ред.). Но здесь должен быть определенный арбитр. Надо понимать, что деятельность некоторых телеканалов не имеет никакого отношения к свободе слова. У них другие заказы, они работают не как средства массовой информации, а как средства массового уничтожения озвучивают нарративы страны-агрессора и распространяют информацию, которую получают из Российской Федерации".

Детали: Секретарь СНБО отметил, что Украина будет защищаться от любых попыток влияния на государство извне.

Данилов отметил, что к нынешему обострению ситуации на востоке Украины имеет прямое отношение Россия, которая таким образом реагирует на шаги украинской власти.

Он убежден, что украинская армия готова к сопротивлению стране-агрессору в любой точке. Данилов говорит, что украинская власть разрабатывает различные сценарии, чтобы иметь достойный ответ на любые действия России.

Секретарь СНБО добавил, что власть готова к опротестованию в судах решения о прекращении работы телеканалов "112", NewsOne и ZiK.

Он напомнил, что эти телеканалы прекратили свою работу не как медийные элементы, а как коммерческие структуры, владельцем которых является лицо, подозреваемое в финансировании терроризма.

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