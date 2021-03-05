Новости 5 марта: санкции США против Коломойского, свежие политические рейтинги

США ввели санкции против Коломойского, Президентский рейтинг: Зеленский немного оторвался от соперников, — актуальные новости 5 марта.

О санкциях США против Коломойского

США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского.

В Госдепе объяснили, что как руководитель Днепропетровской области с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, подрывавшим верховенство права и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы.

Вскоре Офис президента Украины поблагодарил международных партнеров, в частности США, за помощь в борьбе с олигархами.

О свежих политических рейтингах

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22,5% украинцев, отрыв от его ближайших соперников немного вырос по сравнению с февралем.

В Верховную Раду сейчас могли бы пройти 7 партий, президентская партия "Слуга народа" удерживает лидерство, падение ее рейтинга замедлилось.

Помимо этого, 69% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

О других важных новостях

Украина планирует утвердить либеральную политику в отношении двойного гражданства, но с ограничениями для чиновников.

Вакцина против коронавируса компании Sinovac Biotech, которую планируют закупить для Украины, завершила третью фазу клинических испытаний. Окончательная эффективность вакцины CoronaVac составляет 83,5%.

Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 публичных и известных людей вне очереди, чтобы не пропадали неиспользованные дозы, ведь каждый флакон CoviShield/AstraZeneca содержит 10 доз вакцины – и на их использование есть только 6 часов.

Региональная комиссия по ТЭБ и ЧС вводит в отдельных населенных пунктах Закарпатской области дополнительные ограничения в связи с критической ситуацией, сложившейся из-за распространения Covid-19.

Послы стран "Группы семи" призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционного суда до установления прозрачных процессов отбора.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении политзаключенного Глеба Шаблия, которого в России называли "крымским диверсантом", а Кремль удерживал в тюрьме 4 года.

Министерство обороны Украины располагает информацией о том, что Россия наращивает боевой потенциал группировки войск на оккупированных ею территориях и вблизи границ Украины.

15-летняя жительница Кривого Рога создала так называемую "группу смерти" в Telegram, в которой указывала участникам наносить себе вред.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал неприемлемыми претензии Соединенных штатов относительно прав человека в РФ и добавил, что ни у кого нет права учить россиян, как жить.