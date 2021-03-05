Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Еврокомиссии: страны ЕС должны немедленно начать работу над паспортами вакцинации

Пятница, 5 марта 2021, 20:40

Правительства стран ЕС должны немедленно начать техническую работу, чтобы вовремя обеспечить внедрение системы сертификатов прививок против COVID-19 в пределах Евросоюза к лету.

Об этом заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссия имеет целью представить свои предложения по "цифрового зеленого паспорта" 17 марта и сотрудничать с международными организациями, чтобы, чтобы система работала и за пределами Европейского Союза.

Систему обеспечения путешественников "паспортами вакцинации" с нетерпением ждут авиакомпании и туристические центры, пострадавшие от пандемии.

Такие паспорта, которые активно продвигают южные государства, такие как Греция и Испания, обеспечат подтверждение того, что человек привит, результаты тестов для тех, кто еще не привит, и информацию о возобновлении людей, перенесших COVID-19.

"Основой такого общего подхода является доверие", - написала фон дер Ляйен в письме к правительствам ЕС, добавив, что государства-члены должны немедленно начать работу, чтобы обеспечить своевременную готовность систем.

Рядом с законодательной базой, система требует общей технической инфраструктуры, обеспечивающие, чтобы органы власти одного государства-члена могли быть уверены в надежности сертификатов, выданных другим государством, сказала она.

Комиссия сотрудничает с государствами-членами по цифровой инфраструктуры, чтобы позволить аутентификацию сертификатов, и эта работа может быть завершена в течение трех месяцев, написала фон дер Ляйен.

"Система ЕС может работать только при условии, что национальные системы заработают вовремя", - добавила она.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) имеет существенные возражения по плану Еврокомиссии по введению "цифровых зеленых паспортов вакцинации".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: