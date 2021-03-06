В Иране мужчина пытался угнать самолет

В Иране неизвестный мужчина пытался угнать самолет авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс по маршруту Ахваз-Мешхед.

Источник: информагентство Tasnim

Детали: Сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщили, что смогли предотвратить угон и задержать мужчину после экстренной посадки в городе Исфахан.

Дословно: "По предварительным данным, злоумышленник собирался посадить самолет в аэропорту одного из арабских государств на юге Персидского залива".

Детали: В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Все они вылетели другим рейсом в Мешхед вечером.