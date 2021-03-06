Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден хочет обновить свои военные полномочия

Суббота, 6 марта 2021, 05:05

Президент США Джо Байден хочет обновить свои военные полномочия, которые действуют уже почти 20 лет.

Источник: пресс-секретарь президента Джен Псаки

Прямая речь: "Он согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить".

Справка: Специальные полномочия для нанесения военных ударов за рубежом были переданы президенту США после терактов 11 сентября 2001 в Нью-Йорке.

Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

Закарпатская область с понедельника становится "красной"

COVID-19 в Украине: госпитализировано столько же людей, как выздоровело

дополнено, фотоДТП в Польше: 6 украинцев погибли, 35 травмированы

фотоВ Одесской области ДТП с патрульным авто: есть погибший и травмированные

Синоптики обещают мороз, снег и дождь на следующей неделе

Новости 5 марта: санкции США против Коломойского, свежие политические рейтинги

Все новости...
США
Госдеп США наградит беларусскую оппозиционерку Колесникову за мужество
Новости 5 марта: санкции США против Коломойского, свежие политические рейтинги
На фоне санкций против Коломойского Зеленский поблагодарил США за борьбу с олигархами
Последние новости
11:21
В МИД Словакии отреагировали на вандализм в отношении консульства в Харькове
11:18
Таможне нужно 5-10 миллиардов на обновление инфраструктуры
11:00
Закарпатская область с понедельника становится "красной"
10:39
Марченко: Мы не рассматриваем вариантов отсутствии сотрудничества с МВФ
10:27
За сутки в Украине от COVID-19 привили 3277 человек, в Киеве всего 100
09:34
В ряде областей учеников переводят на дистанционное обучение
08:34
COVID-19 в Украине: госпитализировано столько же людей, как выздоровело
07:52
дополнено, фотоДТП в Польше: 6 украинцев погибли, 35 травмированы
07:40
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать украинские позиции, есть раненый – ООС
07:30
Главные новости пятницы и ночи: санкции против Коломойского, свежие политические рейтинги
Все новости...