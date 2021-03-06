Байден хочет обновить свои военные полномочия
Суббота, 6 марта 2021, 05:05
Президент США Джо Байден хочет обновить свои военные полномочия, которые действуют уже почти 20 лет.
Источник: пресс-секретарь президента Джен Псаки
Прямая речь: "Он согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить".
Справка: Специальные полномочия для нанесения военных ударов за рубежом были переданы президенту США после терактов 11 сентября 2001 в Нью-Йорке.