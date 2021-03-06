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Байден хочет обновить свои военные полномочия

Суббота, 6 марта 2021, 04:05
Байден хочет обновить свои военные полномочия

Президент США Джо Байден хочет обновить свои военные полномочия, которые действуют уже почти 20 лет.

Источник: пресс-секретарь президента Джен Псаки

Прямая речь: "Он согласен, что полномочия на использование военной силы существуют уже почти 20 лет и их давно надо было обновить".

Справка: Специальные полномочия для нанесения военных ударов за рубежом были переданы президенту США после терактов 11 сентября 2001 в Нью-Йорке.

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Темы: США
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