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ОБСЕ в сутки зафиксировала на Донбассе почти 50 нарушений "тишины"

Суббота, 6 марта 2021, 06:05

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 4 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчете ОБСЕ

Детали: В частности, в Донецкой области было задокументировано 11 таких нарушений, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения.

За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 102 таких нарушениях.

В то же время в Луганской мониторы заметили 36 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения.

За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не фиксировалось.

Темы: оккупацияДонбасс


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