ОБСЕ в сутки зафиксировала на Донбассе почти 50 нарушений "тишины"
Суббота, 6 марта 2021, 05:05
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток, 4 марта, зафиксировала на Донбассе 47 нарушений режима прекращения огня.
Источник: отчете ОБСЕ
Детали: В частности, в Донецкой области было задокументировано 11 таких нарушений, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения.
За предыдущий отчетный период в этой области было зафиксировано 102 таких нарушениях.
В то же время в Луганской мониторы заметили 36 нарушений режима прекращения огня, в том числе 7 взрывов неопределенного происхождения.
За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не фиксировалось.