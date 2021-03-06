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За сутки в Украине от COVID-19 привили 3277 человек, в Киеве всего 100

Суббота, 6 марта 2021, 09:27
За сутки в Украине от COVID-19 привили 3277 человек, в Киеве всего 100

За сутки 5 марта в Украине против COVID-19 привито 3277 человек.

Источник: телеграмм канал Минздрава "Коронавирус Инфо"

Детали: С начала прививочной кампании привито 15 758 человек, все они получили первую дозу вакцины.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок).

Также за сутки много прививок сделали в Днепропетровской (310), в Тернопольской (260), Черкасской (259), Одесской (240) и Винницкой (220) областях.

В Киеве за сутки привито 100 человек.

За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых также в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки).

Что предшествовало: По состоянию на 5 марта, с 24 февраля в Украине вакцинировали против коронавирусной болезни 12 481 человека, 4 марта первую из двух прививок сделали 2 913 людям.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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