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В МИД Словакии отреагировали на вандализм в отношении своего консульства в Харькове

Суббота, 6 марта 2021, 11:21

Глава МИД Словакии Иван Корчок прокомментировал инцидент с надписями на словацком консульстве в Харькове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

В Харькове консульство Словакии разрисовали после скандала с "шуткой" премьер-министра страны Игоря Матовича о Закарпатье и российской вакцине.

Надпись "Меняем Словакию на Крым" появилась 4 марта на фасаде почетного консульства Словакии Харькове.

"Инцидент показывает, что слова во внешней политике действительно имеют больший вес, чем во внутренней, и мы должны взвесить, как мы их используем", - сказал Корчок.

В то же время глава словацкого внешнеполитического ведомства напомнил, что он сам уже извинился перед своим украинским коллегой за заявление премьер-министра. То же самое сделал и премьер-министр Игорь Матович.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Темы: Словакия


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