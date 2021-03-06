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Украинский подросток, которого жестоко избили в Париже, вышел из больницы

Суббота, 6 марта 2021, 12:20

Подростка украинского происхождения, в январе подвергся жестокому нападению группы лиц и получил тяжелые травмы, выписали из больницы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представительницу украинского общества в Париже Марию Диамант, пишет "Европейская правда".

"Сейчас состояние улучшается. Сегодня он вышел из больницы ", - сообщила Диамант.

Она отметила, что парень еще находится в сложном психологическом состоянии, но держится достойно.

Также Юрия, по запросу адвоката, допросила полиция по делу его избиения.

"Юрчик был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время ", - рассказала Диамант.

Напомним, жестокое избиение несовершеннолетнего украинца произошло вечером 15 января во 15-м округе Парижа. На него напали около десяти молодых людей. С тяжелыми травмами парня госпитализировали, некоторое время он находился в искусственной коме.

Случай вызвал широкую огласку внутри Франции и в Украине, с реакцией на высшем уровне.

Французские СМИ писали, что парень "был известен французской полиции", а его мать фигурирует в деле о торговле людьми. Однако посольство Украины во Франции со ссылкой на данные полиции отрицает эту информацию.

Темы: Франция


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