Нардепы от ОПЗЖ за время войны сотни раз летали в РФ и Крым – росСМИ

Народные депутаты от ОПЗЖ Ренат Кузьмин и Тарас Козак много раз за время агрессии РФ на Донбассе летали в РФ и в оккупированный Крым из России.

Источник: "Новая газета"

Детали: В распоряжение издания попала информация о полетах ряда влиятельных депутатов ОПЗЖ по России и в Крым.

"Абсолютным рекордсменом" оказался нардеп Ренат Кузьмин, заместитель генпрокурора времен президентства Януковича. С 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва — Симферополь — Москва (иногда Санкт- Петербург — Симферополь) около 240 раз.

Стоит отметить, что нардепом Кузьмин стал лишь летом 2019-го, когда на внеочередных выборах в Верховную Раду попал в "проходную" часть партийного списка "ОПЗЖ", до того же находился в розыске как фигурант расследований, начатых после Майдана.

По данным издания, в сентябре 2019 года, уже с депутатским мандатом, Кузьмин дважды слетал в Симферополь из Москвы. 9 марта 2020-го он добирался из Минска в российскую столицу бизнес-джетом T7-BRG, а уже на следующий день летел бортом T7-GEM из Москвы в Вильнюс.

Как утверждает источник "Новой" в украинских спецслужбах, вместе с Кузьминым путешествовали его однопартийцы-нардепы Тарас Козак и Александр Колтунович, нефтяной бизнесмен из Беларуси Николай Воробей, что в конце прошлого года попал под санкции ЕС, а также соучредитель охранной компании "Шторм", помощник Виктора Медведчука Андрей Мартынов.

Издание также утверждает, что во время полетов из России в третьи страны вроде Гонконга либо Доминиканы Кузьмин пользовался паспортом, который по количеству цифр соответствует российскому загранпаспорту, но серии "88" в РФ нет.

Кроме того, с документом, который соответствует формату российского загранпаспорта, 24 января 2020 года летел из Ростова в Кишинев нардеп Тарас Козак – номинальный собственник заблокированных решением СНБО трех телеканалов.

Впрочем, в остальных случаях Козак пользовался украинским паспортом. По данным издания, с 2016 года он летал из Москвы в Лондон, Болонью, Франкфурт-на-Майне, в Ниццу, Вену, Афины, Женеву, Белград, Стамбул и Дубай.

В частности, 14 сентября 2020 года Козак возвращался из Симферополя в столицу России на "Фальконе" компании "Газпромавиа". Тем же рейсом добирались депутат Госдумы Дмитрий Свищев и Владимир Палихата, уроженец Украины, известный российский бизнесмен, президент концерна "Росэнергомаш", основатель инвестиционной группы Legacy Square Capital, которого в Украине обвиняли в рейдерских захватах ряда предприятий.

Также нардеп Козак летал в Казань на бизнес-джете T7-BRG в декабре 2018 и в феврале 2019 года.

В самолете с Козаком оба раза находились Валерий Битаев, совладелец компании "Цитадель" — основного поставщика спецтехники для ФСБ, и Нисан Моисеев, владелец швейцарской фирмы Proton Energy Group, что занималась поставками в Украину дизельного топлива "Роснефти" по продуктопроводу "Самара — Западное направление".

В ноябре 2016-го Моисеев не впервые уже прибыл из Москвы в киевский аэропорт на "Фальконе" вместе с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком. Их засекли журналисты проекта "Схемы: коррупция в деталях", однако им помешала охрана Медведчука.

Также источник "Новой" в украинских спецслужбах говорит о наличии российского паспорта у Натальи Лавренюк, бизнесвумен, которую медиа называют гражданской женой Тараса Козака. Именно российский паспорт она предъявляла во время поездок из Москвы в Симферополь, Минск, Анапу, Дубай, Стамбул, Лейтре, что в Папуа — Новой Гвинее, в Ростов.

Именно в Ростов из Крыма 27 сентября 2020 года прилетела Лавренюк вместе с Козаком. На борту бизнес-джета с ними был заместитель начальника российской энергетической таможни Григорий Инночкин с женой.

"Новая газета" пишет, что обращалась к Козаку и Кузьмину за комментарием через отдел служебной корреспонденции Верховной Рады. Там заверили, что адресаты письма получили, но ответа не было.

Предыстория:

октябре и марте 2020 года председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встречался со своим кумом президентом России Владимиром Путиным в РФ.

В 2019 году Медведчук также несколько раз летал в Россию на встречу со своим кумом Путиным и другими российскими чиновниками. Медведчука в поездках часто сопровождали Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Встречи в РФ постоянно транслировали близкие к Медведчука телеканалы "112 Украина" и "NewsOne", сейчас заблокированные решением СНБО.

Знать больше: Из жизни прокурорской элиты: имение Рената Кузьмина

Голос Кремля. Кого Фирташ, Левочкин и Медведчук взяли в список