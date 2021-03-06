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Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях

Суббота, 6 марта 2021, 13:48

В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в киберпреступности и отмывании денег.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Прага.

По версии следствия, они входили в организованную группу киберпреступников, которые действуют во многих странах.

Группа была обнаружена полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США, сообщил прессекретар Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

Двое украинцев вероятно были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США.

По словам Ибегея, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Темы: ЧехияСША


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