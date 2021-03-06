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Поляки против закупки вакцин в Китае или России - опрос

Суббота, 6 марта 2021, 14:29

Подавляющее большинство поляков не хочет, чтобы правительство покупало вакцины от коронавируса в Китае или России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Pollster для издания "Super Express", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

В ходе опроса поляков спросили, следует ли правительству покупать российские и китайские вакцины.

81% среди опрошенных заявили, что правительство не должно покупать российскую вакцину, а лишь 19% - что оно должно это делать.

Что касается китайской вакцины, 26% высказались за такую ​​покупку и 74% были против.

Вирусолог, профессор Влодзимеж Гут заявил, что "вакцины соответствуют международным требованиям".

"Они базируются на одном и том же факторе, только пути его получения различны. К сожалению, поляки имеют русофобию и плохой опыт из-за покупателей, которые импортируют худшую продукцию из Китая, включая наркотики", - отметил профессор.

"Они не знают, насколько хорошо обеспечены все процедуры вакцинации", - добавил он.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины.

Из стран Евросоюза Венгрия и Словакия уже одобрили применение вакцины в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации.

Темы: вакцинацияПольшаКитайРосcиякоронавирус


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