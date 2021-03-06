По состоянию на 6 марта Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

Источник: Минздрав, Правительственный портал

Детали: Согласно обновленному распределению, в список "красных" попали 4 области: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

"Оранжевые" Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области, а также город Киев.

Остальные области попали в "желтую" зону.

Киев попал в "оранжевую" зону по показателю госпитализаций с подтвержденным COVID-19 или подозрением, который сейчас составляет 60,2 на 100 тысяч населения, а должен составлять менее 60. До этого Киев находился в "желтой" зоне.

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На сайте отмечается, что Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19 и публикует их.

На основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в семь дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

Вместе с тем, на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин перевода столицы в красную зону нет.

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