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Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне

Суббота, 6 марта 2021, 14:52

По состоянию на 6 марта Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне эпидемической опасности.

Источник: Минздрав, Правительственный портал

Детали: Согласно обновленному распределению, в список "красных" попали 4 области: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская.

"Оранжевые" Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области, а также город Киев.

Остальные области попали в "желтую" зону.

Киев попал в "оранжевую" зону по показателю госпитализаций с подтвержденным COVID-19 или подозрением, который сейчас составляет 60,2 на 100 тысяч населения, а должен составлять менее 60. До этого Киев находился в "желтой" зоне.

 
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На сайте отмечается, что Минздрав ежедневно обновляет признаки для определения региона с широким распространением COVID-19 и публикует их.

На основании этих признаков, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций раз в семь дней принимает решение об установлении на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц региона уровня эпидемической опасности "желтый", "оранжевый" или "красный".

Вместе с тем, на заседании государственной комиссии по ТЭБ и ЧС главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причин перевода столицы в красную зону нет.

Предыстория:

  • С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
  • В "красную" карантинную зону попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.
  • 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной" зоны из-за заболеваемости COVID-19.
  • Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Закарпатскую область к "красному уровню" эпидемической опасности с 8 марта.

Украинская правда
Темы: карантинКиевкоронавирус


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