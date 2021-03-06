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5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом

Суббота, 6 марта 2021, 14:33
5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций в течение недели обеспечить кислородом не менее 80% коечного фонда, отведенного под COVID-19.

Источник: Правительственный портал по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

Детали: Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко подчеркнул, что Закарпатская область, где с 8 марта объявлен "красный" уровень эпидемической опасности – одна из немногих областей, которые не выполнили поручение правительства и Комиссии ТЭБ и ЧС и не обеспечили 80% перепрофилированных коек под COVID централизованным снабжением кислорода или кислородными концентратами. Сегодня в регионе этот показатель 66%.

Также меньше необходимых показателей обеспечения кислородом в Ивано-Франковской области – 74%, Одесской – 70%, Ровенской – 72%, Черновицкой – 78% и в Киеве – 78%.

Поэтому Комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных COVID-19 и о результатах проинформировать Кабинет министров в недельный срок.

Председателю Закарпатской облгосадминистрации также поручено обеспечить соблюдение в области соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, а кроме того, проанализировать причины роста заболеваемости в области и в случае необходимости принять соответствующие кадровые решения.

Предыстория:

  • С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности.
  • В "красную" карантинную зону попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.
  • 5 марта министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Закарпатская и Винницкая области находятся на грани "красной" зоны из-за заболеваемости COVID-19.
  • Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС отнесла Закарпатскую область к "красному уровню" эпидемической опасности с 8 марта.

Украинская правда

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Темы: Ляшко ВикторЗакарпатьекоронавирус
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