В Украине будет ветрено, в некоторых областях мокрый снег

В воскресенье, 7 марта, в Украине осадков не ожидается, лишь в северной части вечером местами небольшой мокрый снег.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днём по всей Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10° мороза, в Карпатах 11-13°, на побережье морей 1-4° мороза; днём 1-6° тепла, в Одесской области до 9° тепла.

В Киеве без осадков, лишь вечером местами небольшой мокрый снег, днем порывы ветра 15-20 м/с; температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём 2-4° тепла.

В понедельник, 8 марта, ночью в западных и северных, днём в Карпатском регионе, восточных и местами центральных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной и восточной части, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём 0-5° тепла, на юге страны до 9°.

В Киеве 8 марта ночью небольшой мокрый снег, днём без осадков; температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 1-3° тепла.