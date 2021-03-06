Далай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca
В субботу, 6 марта, 85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса Covishield.
Источник: Associated Press, Далай-лама в Facebook
Детали: Кроме духовного лидера, в воскресенье вакцинировались еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы.
После прививки Далай-лама призвал людей быть смелыми, последовать его примеру и вакцинироваться против Covid-19.
По словам врача медицинского учреждения, Далай-лама и 10 приближенных к нему людей получили вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca и изготовленную в Индии.
На новость о том, что Далай-лама сделал прививку вакциной Covishield, отреагировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Прямая речь: "Коллаборационистами COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама".
Напомним:
- Украина в конце февраля получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.
- 2 марта стало известно, что в Канаде официально обобрили и для использования вакцину от коронавируса Covishield, которая производится в Индии.