Далай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

В субботу, 6 марта, 85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса Covishield.

Источник: Associated Press, Далай-лама в Facebook

Детали: Кроме духовного лидера, в воскресенье вакцинировались еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы.

После прививки Далай-лама призвал людей быть смелыми, последовать его примеру и вакцинироваться против Covid-19.

По словам врача медицинского учреждения, Далай-лама и 10 приближенных к нему людей получили вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca и изготовленную в Индии.

На новость о том, что Далай-лама сделал прививку вакциной Covishield, отреагировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Прямая речь: "Коллаборационистами COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама".

Напомним: