Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Далай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

Суббота, 6 марта 2021, 16:29

В воскресенье, 6 марта, 85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса Covishield.

Источник: Associated Press, Далай-лама в Facebook

Детали: Кроме духовного лидера, в воскресенье вакцинировались еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы.

После прививки Далай-лама призвал людей быть смелыми, последовать его примеру и вакцинироваться против Covid-19.

По словам врача медицинского учреждения, Далай-лама и 10 приближенных к нему людей получили вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca и изготовленную в Индии.

На новость о том, что Далай-лама сделал прививку вакциной Covishield, отреагировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Прямая речь: "Коллаборационистами COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама".

Напомним:

  • Украина в конце февраля получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.
  • 2 марта стало известно, что в Канаде официально обобрили и для использования вакцину от коронавируса Covishield, которая производится в Индии.

Темы: вакцинациякоронавирусИндия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоДалай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне

В МИД назвали предварительную причину страшного ДТП в Польше

Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Нардепы от ОПЗЖ за время войны сотни раз летали в РФ и Крым – росСМИ

В МИД Словакии отреагировали на вандализм в отношении консульства в Харькове

Все новости...
вакцинация
Поляки против закупки вакцин в Китае или России - опрос
За сутки в Украине от COVID-19 привили 3277 человек, в Киеве всего 100
В Норвегии после месяцев карантина вакцинируют пингвинов
Последние новости
17:18
Полиция нашла злоумышленников, которые повредили памятник Тарасу Шевченко
16:51
Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ
16:29
видеоДалай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca
15:50
В Украине будет ветрено, в некоторых областях мокрый снег
15:41
За неделю топливо подорожало в среднем на 10 копеек за литр
15:33
5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом
14:52
Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне
14:29
Поляки против закупки вакцин в Китае или России - опрос
14:13
В МИД назвали предварительную причину страшного ДТП в Польше
14:01
Нафтогаз прекратил поставки газа для теплоповика из Донецкой области
Все новости...