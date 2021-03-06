Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Далай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

Суббота, 6 марта 2021, 15:29
Далай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

В субботу, 6 марта, 85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама сделал первую инъекцию вакцины от коронавируса Covishield.

Источник: Associated Press, Далай-лама в Facebook

Детали: Кроме духовного лидера, в воскресенье вакцинировались еще десять человек, проживающих в резиденции Далай-ламы.

После прививки Далай-лама призвал людей быть смелыми, последовать его примеру и вакцинироваться против Covid-19.

По словам врача медицинского учреждения, Далай-лама и 10 приближенных к нему людей получили вакцину Covishield, разработанную Оксфордским университетом совместно с британским производителем лекарств AstraZeneca и изготовленную в Индии.

На новость о том, что Далай-лама сделал прививку вакциной Covishield, отреагировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Прямая речь: "Коллаборационистами COVID-19 посвящается: Далай-лама вакцинировался Covishield. Не слушайте глупостей, делайте мудрый выбор. Будьте как Далай-лама".

Напомним:

  • Украина в конце февраля получила 500 тысяч доз вакцины Covishield и начала первый этап вакцинации.
  • 2 марта стало известно, что в Канаде официально обобрили и для использования вакцину от коронавируса Covishield, которая производится в Индии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусИндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: