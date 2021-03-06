Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полиция нашла злоумышленников, которые повредили памятник Тарасу Шевченко

Суббота, 6 марта 2021, 17:18

Полицейские разыскали двух злоумышленников, которые 5 марта обезглавили памятник Тарасу Шевченко в Ивано-Франковской области.

Источник: сообщение полиции

Детали: 5 марта в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины повредили постамент Тараса Шевченко.

Следственно-оперативная группа, которая приехала на вызов, выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта и оставили ее у памятника.

Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Дословно: "Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий. По данному факту начато уголовное производство.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении".

Украинская правда
Темы: полицияИвано-Франковская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ

видеоДалай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca

Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне

В МИД назвали предварительную причину страшного ДТП в Польше

Украинка Джима выиграла серебро в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Нардепы от ОПЗЖ за время войны сотни раз летали в РФ и Крым – росСМИ

Все новости...
полиция
В Одесской области ДТП с патрульным авто: есть погибший и травмированные
15-летняя криворожанка вела "группу смерти" в Telegram - полиция
Охрану с экс-руководителя ГУР, давшего показания по делу "вагнеровцев", не снимали – полиция
Последние новости
18:38
Поставки в Украину вакцины Sinovac задерживаются, "Лекхим" могут оштрафовать
17:48
видеоВ Словакии разворачивается конфликт из-за вмешательства Венгрии во внутренние дела
17:40
Крупный провайдер облачных сервисов из РФ планирует выход на украинский рынок
17:18
Полиция нашла злоумышленников, которые повредили памятник Тарасу Шевченко
16:51
Франция и Россия тайно обменялись высылкой дипломатов - СМИ
16:29
видеоДалай-лама и его окружение сделали прививки Covishield от AstraZeneca
15:50
В Украине будет ветрено, в некоторых областях мокрый снег
15:41
За неделю топливо подорожало в среднем на 10 копеек за литр
15:33
5 областям и Киеву дали неделю на обеспечение коек кислородом
14:52
Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне
Все новости...