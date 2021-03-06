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Полиция нашла злоумышленников, которые повредили памятник Тарасу Шевченко

Суббота, 6 марта 2021, 16:18
Полиция нашла злоумышленников, которые повредили памятник Тарасу Шевченко

Полицейские разыскали двух злоумышленников, которые 5 марта обезглавили памятник Тарасу Шевченко в Ивано-Франковской области.

Источник: сообщение полиции

Детали: 5 марта в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной общины повредили постамент Тараса Шевченко.

Следственно-оперативная группа, которая приехала на вызов, выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста украинского поэта и оставили ее у памятника.

Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины).

Дословно: "Правоохранители установили и разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий. По данному факту начато уголовное производство.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении".

Украинская правда

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Темы: полицияИвано-Франковская область
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