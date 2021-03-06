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В Словакии разворачивается конфликт из-за вмешательства Венгрии во внутренние дела

Суббота, 6 марта 2021, 16:48
В Словакии разворачивается конфликт из-за вмешательства Венгрии во внутренние дела

В Словакии разгорелся конфликт между членами правительства после несогласованного визита венгерского главы МИД Петера Сийярто в город Комарно, где более половины населения составляют этнические венгры.

Об этом говорится в статье "Урок венгерского вмешательства: как правительство Орбана создал конфликт с еще одним государством".

Из-за визита Сийярто венгерского посла вызвали в МИД, а на сайте министерства разместили большой сообщение от имени министра Ивана Корчока, который подчеркнул, что действия Петера Сийярто "перешли все границы":

"Мы хотим иметь добрососедские отношения с Венгрией, но я не позволю вмешиваться в наши внутренние дела", - заявил он.

В то же время премьер-министр Словакии Игорь Матович повелся "нестандартно" и стал в этом конфликте ... на сторону Сийярто.

Премьер, у которого сейчас горячая стадия конфликта с министром Корчоком, решил отругать его за критику венгерского министра - мол, не надо ссориться с соседями.

Словацкие СМИ возмутились действиями и ответили заголовками вроде "Матович ведет себя как член партии Орбана" или "Матович разрушает словацкую дипломатию".

Матович стал одним из очень немногих словацких политиков, кто решил встать на сторону венгерских властей в этом споре.

Зато действия Петера Сийярто возмутили подавляющее большинство словацких политических игроков, и во власти, и в оппозиции, к тому же с разных флангов - от бывшей партии власти Smer-SD до почти пророссийской "Мы - семья", лидер которой, спикер парламента Борис Коллар подчеркнул : ситуация вплоть настолько очевидна, что он готов стать рядом со своими идеологическими врагами в сопротивлении действиям венгерского правительства.

"Это неприемлемо и недопустимо, что иностранное государство начинает лезть в наши внутренние дела. Это - абсолютный скандал!", - возмутился он.

Подробнее об этом смотрите в видео

"Украинская правда" в Threads

Темы: СловакияВенгрия
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