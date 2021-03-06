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Патриарх Варфоломей приедет в Украину на День Независимости – нардеп

Суббота, 6 марта 2021, 19:51
Патриарх Варфоломей приедет в Украину на День Независимости – нардеп

Заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину на празднование Дня Независимости.

Источник: Кравчук в Facebook

Детали: По ее словам, Варфоломей посетит Украину чтобы принять участие в торжествах по случаю 30-летия Независимости. Об этом он рассказал украинским парламентариям на встрече, организованной Генеральным консульством Украины в Стамбуле.

Прямая речь: "На встрече с делегацией народных депутатов из фракции "Слуга народа" Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости – по приглашению Владимира Зеленского.

Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей для независимости и признания украинского православия".

Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції Слуга народу Вселенський патріарх...

Опубліковано Yevheniya Kravchuk Субота, 6 березня 2021 р.

Напомним: прошлый раз Варфоломей посещал Украину в июле 2008 года по случаю празднования 1020-летия крещения Киевской Руси.

Украинская правда
Темы: церковьДень Независимостипразднования
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