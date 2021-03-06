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Война на Донбассе: ВСУ ответили на обстрелы гибридных войск РФ

Суббота, 6 марта 2021, 22:08
Война на Донбассе: ВСУ ответили на обстрелы гибридных войск РФ

В течение субботы в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России осуществили 8 обстрелов, украинские бойцы открыли ответный огонь.

Источник: сообщение штаба ООС в Facebook

Детали: Вблизи населенного пункта Опытное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов из минометов и стрелкового оружия, а неподалеку Марьинки - открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Пески оккупанты совершили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дословно: "На обстрелы противника Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет".

Напомним: 5 марта в пригороде Марьинки российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел украинских позиций из снайперского оружия в результате чего один украинский воин получил огнестрельное ранение. Он находится в тяжелом состоянии.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассРосcияВооруженные силы
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