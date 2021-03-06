В России вблизи крупного месторождения нефти возник масштабный пожар

В субботу возле российского города Нижневартовск произошел пожар в акватории реки Обь, площадь возгорания достигает тысячи квадратных метров.

Источник: Интерфакс, РБК

Детали: Причиной возгорания российские СМИ называют аварию на подводном трубопроводе, который соединяет два газоперерабатывающих завода. На месте аварии произошел разлив нефтепродуктов.

По словам руководительницы Росприроднадзора Светланы Радионовой, на месте происшествия работают специалисты ее ведомства и спасатели.

Сообщается о по меньшей мере об одном пострадавшем.

Справка: Нижневартовск расположен на берегу Оби в непосредственной близости от Самотлорского нефтяного месторождения и является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности.