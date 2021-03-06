В Польше обнародовали обновленные данные об украинцах-жертвах ДТП

По уточненным данным, в результате аварии с участием украинского рейсового автобуса погибли 5 человек, а не шесть, как сообщалось изначально.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на польские СМИ

Детали: Известно, что в результате трагедии погибли три женщины и двое мужчин. Личность одной женщины и двух мужчин уже установили - у них были при себе документы.

В нескольких больницах находится 29 пострадавших, 14 из них в тяжелом состоянии. В общем раненых было 39 из 57 людей в автобусе (включая двух водителей), которые все являются гражданами Украины.

Следователи уже допросили в качестве свидетеля второго водителя, который в момент аварии не был за рулем. Тот водитель, который в момент ДТП управлял автобусом, сейчас находится в больнице.

Оба водителя были трезвые. У них взяли анализы на наличие наркотических и других запрещенных веществ, и предварительные результаты также отрицательные.

Напомним: Авария с участием украинского автобуса, который следовал по маршруту Познань-Херсон, произошла 6 марта примерно в час ночи на территории Польши (Подкарпатское воеводство).