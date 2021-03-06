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Тысячи людей в Вене протестовали против карантинных ограниченых

Суббота, 6 марта 2021, 23:15
Тысячи людей в Вене протестовали против карантинных ограниченых

В столице Австрии тысячи людей вышли в субботу, 6 марта, на акцию протеста против карантинных ограничений.

Источник: DW

Детали: Среди них, по данным австрийского вещателя ORF, были и люди, которые прибыли в Вену автобусами из других регионов Австрии, в частности правоэкстремисты, а также группы из Германии.

Один из транспарантов, которые держали протестующие, требовал отставки австрийского канцлера Себастьяна Курца. Среди организаторов акции была и оппозиционная Австрийская партия свободы. Эксминистр внутренних дел от этой партии Герберт Кикла забросил правительства страны "жажду власти".

Поскольку демонстранты не соблюдались масочного режима и социальной дистанции, полицейские задержали нескольких митингующих.

В то же время в столице Австрии состоялась акция в поддержку действий власти. Около 200 ее участников проехали на велосипедах по улицам города, звоня колокольчиками.

Предыстория:

  • Около 10 000 человек 17 января собрались в столице Австрии в субботу в знак протеста против коронавирусных ограничений и призвали правительство уйти в отставку.

Темы: Австрияакциикарантин
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