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Угрожал взорвать отделение полиции: в Сумах задержали мужчину

Воскресенье, 7 марта 2021, 00:51

Полиция задержала мужчину, угрожавшего гранатой подорвать одно из отделений полиции города Сумы.

Источник: сообщение полиции Сумской области

Детали: Отмечается, что гражданин сам позвонил на "102" и сообщил, что в его кармане находится граната, которой он планирует взорвать отделение полиции №4 в городе Сумы.

Его требованием была отставка одного из действующих сотрудников полиции. Свои требования мужчина сопровождал ненормативной лексикой.

Благодаря розыскным действиям было установлено местонахождение гражданина и его личные данные.

 

Впоследствии 41-летнего жителя Сумского района задержали на одной из остановок города. Устанавливаются обстоятельства всех событий.

Украинская правда
Темы: полицияСумы


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