Угрожал взорвать отделение полиции: в Сумах задержали мужчину

Полиция задержала мужчину, угрожавшего гранатой подорвать одно из отделений полиции города Сумы.

Источник: сообщение полиции Сумской области

Детали: Отмечается, что гражданин сам позвонил на "102" и сообщил, что в его кармане находится граната, которой он планирует взорвать отделение полиции №4 в городе Сумы.

Его требованием была отставка одного из действующих сотрудников полиции. Свои требования мужчина сопровождал ненормативной лексикой.

Благодаря розыскным действиям было установлено местонахождение гражданина и его личные данные.

Впоследствии 41-летнего жителя Сумского района задержали на одной из остановок города. Устанавливаются обстоятельства всех событий.