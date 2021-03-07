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Протестующих в Мьянме разогнали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами

Воскресенье, 7 марта 2021, 02:15

В Мьянме полиция 6 марта разогнала протестующих, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Источник: Reuters

Детали: Сообщений о жертвах действий силовиков не поступало.

Разгон протестующих состоялся через несколько часов после заявления специального посланника ООН Кристина Шренера Бургенера, который выразил поддержку митингующих.
Бургенер, в частности, заявил на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, что нужно "твердо стоять на стороне народа Мьянмы и поддерживать результаты ноябрьских выборов".

  • Предыстория:
    Военные захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
  • По меньшей мере 38 человек погибли 3 марта во время протестов в Мьянме, отмечают в ООН.
  • Европейский Союз заявил, что готовит шаги в ответ на гибель мирных протестующих в Мьянме на акциях протеста против военного переворота.
  • Министерство торговли США 5 марта сообщило о введении санкций против чиновников МВД Мьянмы и Министерства обороны страны, захватили власть в стране.

Темы: митингиООН


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