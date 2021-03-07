Протестующих в Мьянме разогнали слезоточивым газом и светошумовыми гранатами

В Мьянме полиция 6 марта разогнала протестующих, применив слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Источник: Reuters

Детали: Сообщений о жертвах действий силовиков не поступало.

Разгон протестующих состоялся через несколько часов после заявления специального посланника ООН Кристина Шренера Бургенера, который выразил поддержку митингующих.

Бургенер, в частности, заявил на закрытом заседании Совета Безопасности ООН, что нужно "твердо стоять на стороне народа Мьянмы и поддерживать результаты ноябрьских выборов".