Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция в Цюрихе разогнала женскую демонстрацию слезоточивым газом

Воскресенье, 7 марта 2021, 02:45
Полиция в Цюрихе разогнала женскую демонстрацию слезоточивым газом

В швейцарском Цюрихе разогнали шествие женщин из-за запрета массовых мероприятий в условиях карантинных ограничений.

Источник: DW

Детали: Полиция в субботу, 6 марта, разогнала акцию, инициированную феминистской группой по случаю скорого Международного женского дня. В ней участвовали сотни женщин.

Двое человек были задержаны. Стражи порядка применили слезоточивый газ. По сведениям полиции, никто не пострадал. Однако швейцарское издание Blick пишет, что одна из демонстранток укусила полицейского.

К демонстрации призвала феминистская группа. Инициаторы выдвинули лозунг: "Нарушим ритм угнетающих будней и создадим пространство для нашей критики".

Участницы акции прошли маршем по центральным улицам города. При этом стражи порядка несколькими днями ранее напомнили на своей странице в Twitter, что в условиях пандемии COVID-19 проведение массовых мероприятий в Швейцарии запрещено.

Темы: Швейцариямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Швейцария
В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота - расследование
Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые готовили для Украины
В нейтральной Швейцарии узнали, как их бронеавтомобили попали в Украину
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: