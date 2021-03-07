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Полиция в Цюрихе разогнала женскую демонстрацию слезоточивым газом

Воскресенье, 7 марта 2021, 03:45

В швейцарском Цюрихе разогнали шествие женщин из-за запрета массовых мероприятий в условиях карантинных ограничений.

Источник: DW

Детали: Полиция в субботу, 6 марта, разогнала акцию, инициированную феминистской группой по случаю скорого Международного женского дня. В ней участвовали сотни женщин.

Двое человек были задержаны. Стражи порядка применили слезоточивый газ. По сведениям полиции, никто не пострадал. Однако швейцарское издание Blick пишет, что одна из демонстранток укусила полицейского.

К демонстрации призвала феминистская группа. Инициаторы выдвинули лозунг: "Нарушим ритм угнетающих будней и создадим пространство для нашей критики".

Участницы акции прошли маршем по центральным улицам города. При этом стражи порядка несколькими днями ранее напомнили на своей странице в Twitter, что в условиях пандемии COVID-19 проведение массовых мероприятий в Швейцарии запрещено.

Темы: Швейцариямитинги


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