Полиция в Цюрихе разогнала женскую демонстрацию слезоточивым газом

В швейцарском Цюрихе разогнали шествие женщин из-за запрета массовых мероприятий в условиях карантинных ограничений.

Источник: DW

Детали: Полиция в субботу, 6 марта, разогнала акцию, инициированную феминистской группой по случаю скорого Международного женского дня. В ней участвовали сотни женщин.

Двое человек были задержаны. Стражи порядка применили слезоточивый газ. По сведениям полиции, никто не пострадал. Однако швейцарское издание Blick пишет, что одна из демонстранток укусила полицейского.

К демонстрации призвала феминистская группа. Инициаторы выдвинули лозунг: "Нарушим ритм угнетающих будней и создадим пространство для нашей критики".

Участницы акции прошли маршем по центральным улицам города. При этом стражи порядка несколькими днями ранее напомнили на своей странице в Twitter, что в условиях пандемии COVID-19 проведение массовых мероприятий в Швейцарии запрещено.