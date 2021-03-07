Главные новости субботы и ночи: ДТП с украинцами в Польше, визит Вселенского патриарха в Украину

В Польше рейсовый автобус с украинцами попал в ДТП, Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину, – актуальные новости 6 марта.

О ДТП в Польше

В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Сначала сообщалось о 6 погибших и 35 травмированных украинцах.

По уточненным данным, в результате аварии погибли 5 человек, а не шесть.

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетел в кювет и перевернулся.

О визите патриарха

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Вселенский патриарх Варфоломей приедет в Украину на празднование Дня Независимости.

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