Высадить первую женщину на Луну в NASA обещают в течение 10 лет

В американском космическом агентстве NASA намерены отправить первую женщину на Луну в течение десятилетия.

Источник: CBS News

Детали: По словам первой женщины руководителя и Центра космических полетов им. Маршалла Джоди Сингер, женщины в HASA прошли долгий путь, однако гораздо дальше они пойдут, "если ракета, которую они строят, сможет доставить первую представительницу их пола на Луну".

Сингер добавила, что как только пришла в агентство, то была одной из немногих женщин-инженеров, кто руководил программой "Артемида" (программа по отправке людей на Луну - УП).

Планируется, что в ее рамках на Луну высадят 9 женщин и 9 мужчин. Однако реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.

Напомним: