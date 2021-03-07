Высадить первую женщину на Луну в NASA обещают в течение 10 лет
Воскресенье, 7 марта 2021, 06:20
В американском космическом агентстве NASA намерены отправить первую женщину на Луну в течение десятилетия.
Источник: CBS News
Детали: По словам первой женщины руководителя и Центра космических полетов им. Маршалла Джоди Сингер, женщины в HASA прошли долгий путь, однако гораздо дальше они пойдут, "если ракета, которую они строят, сможет доставить первую представительницу их пола на Луну".
Сингер добавила, что как только пришла в агентство, то была одной из немногих женщин-инженеров, кто руководил программой "Артемида" (программа по отправке людей на Луну - УП).
Планируется, что в ее рамках на Луну высадят 9 женщин и 9 мужчин. Однако реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.
Напомним:
- Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео.
Украинская правда