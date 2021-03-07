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Высадить первую женщину на Луну в NASA обещают в течение 10 лет

Воскресенье, 7 марта 2021, 06:20
Высадить первую женщину на Луну в NASA обещают в течение 10 лет

В американском космическом агентстве NASA намерены отправить первую женщину на Луну в течение десятилетия.

Источник: CBS News

Детали: По словам первой женщины руководителя и Центра космических полетов им. Маршалла Джоди Сингер, женщины в HASA прошли долгий путь, однако гораздо дальше они пойдут, "если ракета, которую они строят, сможет доставить первую представительницу их пола на Луну".

Сингер добавила, что как только пришла в агентство, то была одной из немногих женщин-инженеров, кто руководил программой "Артемида" (программа по отправке людей на Луну - УП).

Планируется, что в ее рамках на Луну высадят 9 женщин и 9 мужчин. Однако реализация программы задерживается из-за недостатка финансирования.

Напомним:

  • Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео.

Украинская правда

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Темы: космос
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