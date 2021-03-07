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Оккупанты 10 раз открывали огонь, ВСУ давали отпор – ООС

Воскресенье, 7 марта 2021, 07:42

В течение 6 марта на Донбассе было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников. Украинские военные отвечали на вражеский огонь.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Так, у Водяного, что на Приазовье и Опытного вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку Песков, Марьинки и Павлополя оккупанты применили против наших воинов гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 7 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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