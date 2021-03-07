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Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн

Воскресенье, 7 марта 2021, 07:59
Сенат США одобрил пакет мер поддержки экономики в размере $1,9 трлн

Сенат США утвердил пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом 1,9 трлн долларов, предложенный президентом страны Джо Байденом.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: За документ проголосовали 50 сенаторов, 49 высказались против.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на следующей неделе.

Также есть риск, что быстро завершить одобрение проекта все же не удастся: в сенате по просьбе умеренных демократов были вынуждены внести ряд существенных изменений в текст. Однако теперь эти изменения могут не понравиться левому крылу демократов в палате представителей.

"План спасения Америки" включает в себя финансирование закупки вакцин и предметов медицинского назначения, расширение выплаты пособий по безработице и новый пакет экстренной финансовой помощи, направленной домохозяйствам, малым предприятиям, а также правительствам штатов и местным властям.

В частности предполагается, что пакет помощи в размере почти 2 трлн долларов пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособия на ребенка до 3,6 тыс. долларов.

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Темы: СШАэкономикаэпидемия
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