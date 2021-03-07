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Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах

Воскресенье, 7 марта 2021, 09:32
Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах
Фото: Reuters

26 украинских граждан, попавших в аварию пассажирского автобуса в Польше, все еще остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"При содействии консулов ​​первая группа из 24 украинцев отправилась в Украину", - сообщил Николенко в Twitter.

По его словам, в больницах остаются 26 украинских граждан, и они обеспечены необходимым лечением и круглосуточной консульской опекой.

Авария с украинским автобусом, который выполнял рейс Познань-Херсон, произошла в ночь на 6 марта на автостраде А4.

 

57 человек путешествовали автобусом, в том числе двое водителей. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, причиной аварии могло стать то, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в кювет.

Президент Польши Дуда выразил соболезнования семьям погибших в аварии.

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Темы: ДТППольша
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