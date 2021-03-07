Количество заражений Covid в Киеве превысило 142 тысячи

В течение субботы, 6 марта, в столице подтвердили еще 432 случая коронавируса, таким образом количество киевлян, которым поставили диагноз Covid-19, выросло до 142030 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: За последние сутки коронавирус обнаружили у 240 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 165 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

За день болезнь унесла жизни еще 14 жителей столицы, а всего летальных случаев от Covid в Киеве уже 2767.

В субботу были госпитализированы 50 пациентов, 41 человек преодолел коронавирус.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (93), Деснянском (84) и Оболонском (69)".

Напомним: 6 марта в Украине обнаружили еще 7167 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 103 людей.

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