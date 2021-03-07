Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Количество заражений Covid в Киеве превысило 142 тысячи

Воскресенье, 7 марта 2021, 11:33

В течение субботы, 6 марта, в столице подтвердили еще 432 случая коронавируса, таким образом количество киевлян, которым поставили диагноз Covid-19, выросло до 142030 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Телеграм

Детали: За последние сутки коронавирус обнаружили у 240 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 165 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 13 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

За день болезнь унесла жизни еще 14 жителей столицы, а всего летальных случаев от Covid в Киеве уже 2767.

В субботу были госпитализированы 50 пациентов, 41 человек преодолел коронавирус.

Прямая речь: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (93), Деснянском (84) и Оболонском (69)".

 

Напомним: 6 марта в Украине обнаружили еще 7167 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 103 людей.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО - Минобороны Германии

Авария украинского автобуса в Польше: 26 граждан остаются в больницах

инфографикаВ Крыму продолжают мелеть водохранилища и высыхать реки

В Минздраве отчитались о ходе кампании по вакцинации против Covid

В Украине больше 7 тысяч новых заражений Covid, 103 человека умерли

Главные новости субботы и ночи: ДТП с украинцами в Польше, визит Вселенского патриарха в Украину

Все новости...
Киев
Минздрав отнес Киев к "оранжевой" зоне
Коронавирус в Киеве: 682 случая за сутки
Кличко: Количество больных COVID в Киеве растет
Последние новости
13:29
Полиция открыла дело против "Донецкоблгаза" из-за остановки газоснабжения
13:03
В ЕС рассказали, сколько женщин занимают должности в высших органах власти
12:57
видеоОккупанты блокируют дорожные коридоры через пункты пропуска на Донбассе
12:41
В Швеции разогнали первую крупную демонстрацию против коронавирусных ограничений
12:21
Итоги февраля для ГТС: транзит снизился на четверть
12:14
Дарницкий мост: КГГА предупреждает о возможных задержках строительства
11:46
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО - Минобороны Германии
11:33
инфографикаКоличество заражений Covid в Киеве превысило 142 тысячи
11:21
фотоПапа Римский приехал в Мосул, бывшую "столицу" ИГИЛ в Ираке
11:09
УЗ приостанавливает продажу билетов на поезда в "красное" Закарпатье
Все новости...