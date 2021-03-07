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Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО - Минобороны Германии

Воскресенье, 7 марта 2021, 10:46
Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО - Минобороны Германии
Фото: kremlin.ru

Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и предостерегло относительно властных амбиций Кремля. Также ведомство изучило военный потенциал Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Deutsche Welle.

Правительство России добивается "дестабилизации и ослабления НАТО", утверждается во внутреннем документе немецкого оборонного ведомства, который есть в распоряжении газеты Welt am Sonntag.

Специалисты министерства, анализируя новые военные возможности России, указывают в частности на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать.

Дополнительно Москва инвестирует значительные средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6375 ядерных боеголовок.

Согласно документу Минобороны, в распоряжении России - 840 000 подготовленных солдат, Кремль может быстро передислоцировать их в другие места. Они также способны достигать преимущества в условиях ограниченного времени и пространства, отмечается в отчете.

В то же время слабыми сторонами армии РФ является "ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе" и отсутствие боевых беспилотников. Для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти", отмечается в документе.

По данным немецких военных экспертов, Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в том числе по продаже оружия и военного сотрудничества".

Китай располагает более чем двумя миллионами солдат, около 6850 боевыми танками и 1600 истребителями, а также "крупнейшим в мире ракетным потенциалом". Кроме обычных ракет, к нему относятся сверхзвуковые ракеты с радиусом действия до 2500 километров.

Кроме того, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и является "крупнейшим мировым экспортером боевых беспилотников".

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Темы: НАТОРосcияГермания
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