Дарницкий мост: КГГА предупреждает о возможных задержках строительства

Заместитель главы КГГА Александр Густелев предупредил, что завершение выполнения работ на Дарницком мосту до конца текущего года выглядит призрачным.

Источник: сообщение КГГА

Детали: "Укравтодор" и "Укрзализныця 3 марта подписали меморандум про столичный долгострой – Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост, работы на нем должны начаться уже летом.

В Офисе президента анонсировали, что строительство завершится к концу 2021 года, однако киевские чиновники объяснили, почему вложиться в такие термины будет довольно трудно.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что этот крупный объект должен быть завершен вместе с достройкой Дарницкого шоссе, развязки с Днепровской набережной и Харьковским шоссе, реконструкцией ул. Григоренко.

Густелев отметил, что озвученные сроки завершения работ вызывают вопросы, ведь проект 2004 года требует корректировки. И эта процедура, то есть, сроки до начала непосредственного строительства, составит почти 1,5 года.

Он пояснил, что только коррективы проектно-сметной документации продолжаются до 6 месяцев, государственная экспертиза проекта - еще 2 месяца. Проведение тендерных процедур для определения подрядчика строительных работ - тоже 2 месяца. Поэтому завершение строительства до конца года с соблюдением всех норм и правил выглядит маловероятным.

В КГГА также подчеркнули, что столица с 2016 года неоднократно просила передать этот объект с баланса "Укрзализныци" на баланс города, чтобы дать таким образом Киеву возможность его достроить.