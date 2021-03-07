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Оккупанты блокируют дорожные коридоры через пункты пропуска на Донбассе

Воскресенье, 7 марта 2021, 11:57
Оккупанты блокируют дорожные коридоры через пункты пропуска на Донбассе

Российско-оккупационные формирования на линии соприкосновения с ОРДЛО продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Источник: сообщение Государственной пограничной службы Украины

Детали: О причинах блокирования работы указанных КПВВ захватчики не сообщают.

Несмотря на это, украинские пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда.

Дословно: "Из-за произвола оккупантов пропуск людей осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое".

Украинская правда

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Темы: оккупацияДонбассОРДЛО
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