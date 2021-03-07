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Полиция открыла дело против "Донецкоблгаза" из-за остановки газоснабжения

Воскресенье, 7 марта 2021, 13:29

Полиция открыла уголовное производство против "Донецкоблгаза", который в нарушение постановления Кабмина и на фоне снижению температуры перекрыл газоснабжение для 59 котельных "Донецктеплокоммунэнерго".

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Facebook

Детали: По словам Кириленко, действия "Донецкоблгаза" угрожали жителям области и могли привести к разрушению систем централизованного отопления.

Он уточнил, что коммунальное предприятие "Донецктеплокоммунэнерго" эксплуатирует 182 котельные и обеспечивает теплом 3048 жилых домов, 91 школу, 93 детских сада, 67 больниц и еще 574 объекта инфраструктуры.

Прямая речь: "Полиция открыла уголовные производства по ст. 356 УК Украины - за самоуправство. Таким стал ответ правоохранителей на самоуправные действия частного акционерного общества "Донецкоблгаз".

Напомним:

Украинская правда
Темы: газДонецкая область


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