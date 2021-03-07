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"Динамо" берет три очка в матче с "Минаем"

Воскресенье, 7 марта 2021, 15:56

Киевское "Динамо" в матче 17 тура украинской Премьер-лиги со счетом 3:0 разгромило ФК "Минай" из Закарпатской области.

Поединок прошел в Киеве в воскресенье, 7 марта, на НСК "Олимпийский".

Только в первом тайме закарпатский клуб сумел сохранить свои ворота "сухими". На 11-й минуте матча мяч попал в руку игроку "Миная" в штрафной. Впрочем, рефери Екатерина Монзуль пенальти не ставит, посоветовавшись с арбитром ВАР. Киевляне имели еще пару моментов пробить ворота "Миная" и без 11-метрового удара.

После ударов Артема Беседина и Николая Шапаренко спасал команду вратарь "Миная" Андрей Попович. Ближе к концу первого тайма после удара Виталия Буяльского мяч попал в перекладину ворот "Миная". Заключительная 45-минутка все расставила на свои места.

На 52-й минуте после удара Сергея Сидорова с метров 18-ти счет в игре стал 1:0. За пару минут еще одна атака динамовцев и Малепе сбивает Александра Караваева, который выходил один на один с вратарем. В результате Малепе получает прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве. Со штрафного метров с 20-ти пробил в угол ворот Де Пена и счет уже 2:0.

До завершения второго тайма киевляне имели не одну возможность увеличить счет, но забили с пенальти. На 88-й минуте Монзуль снова смотрит ВАР и ставит пенальти за фол на Владимире Шепелеве. С 11-ти метров бил Беседин, и Попович делает сейв. Впрочем, Монзуль решает перебить пенальти и со второй попытки уже Жерсон Родригеш таки пробивает вратаря "Миная" - 3:0.

После этой победы "Динамо" продолжает опережать "Шахтер" в турнирной таблице на четыре пункта.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футболспорт


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