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В Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана

Воскресенье, 7 марта 2021, 15:11
В Киеве убили женщину-полицейскую, подозреваемая задержана

В Киеве задержана подозреваемая в убийстве женщины-полицейской в ​​Дарницком районе столицы.

Источник: Киевская городская прокуратура, источники УП в правоохранительных органах, Нацполиция

Детали: 7 марта около трех часов ночи в полицию Киева поступило сообщение об обнаружении тела молодой женщины с признаками насильственной смерти возле дома по проспекту Бажана в Киеве.

Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы.

По результатам проведения первоочередных следственных действий и на основании собранных доказательств задержана 37-летняя жительница столицы, которая обоснованно подозревается в совершении этого преступления.

Предварительной причиной убийства считают внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

Досудебное расследование поручено Следственному управлению ГУНП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской прокуратуры. Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований.

Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщено о подозрении по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, по предварительной информации, мотив преступления не связан со служебной деятельностью погибшей.

Висловлюємо щирі співчуття родині колеги Святослави Петрової Старшого інспектора Департаменту кіберполіції майора...

Опубликовано Національна поліція України Воскресенье, 7 марта 2021 г.

Обновлено в 23:30: Позже в Нацполиции сообщили, что погибшая - старший инспектор Департамента киберполиции майор полиции Святослава Петрова. Она работала в органах внутренних дел почти пятнадцать лет.

Украинская правда

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Темы: полицияКиевубийство
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