Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

Воскресенье, 7 марта 2021, 16:06
В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом

В немецком Мюнхене могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал украинский дипломат.

Посол призвал полицию найти и наказать виновных.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил посол, не объяснив, кого имеет в виду.

 

Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В августе 2014 года неизвестные взорвали могилу. 20 ноября памятник восстановили.

В 2015 году на могиле также произошли несколько случаев вандализма.

В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГерманияБандера
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Германия
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Последние новости
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
Все новости...
Реклама: