В Мюнхене могилу Бандеры облили неизвестным веществом
В немецком Мюнхене могилу украинского националиста и проводника ОУН Степана Бандеры облили неизвестным веществом.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".
"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал украинский дипломат.
Посол призвал полицию найти и наказать виновных.
"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил посол, не объяснив, кого имеет в виду.
Это не первый случай вандализма на могиле Бандеры. В августе 2014 года неизвестные взорвали могилу. 20 ноября памятник восстановили.
В 2015 году на могиле также произошли несколько случаев вандализма.
В 2018 году пропагандист Грэм Филипс сорвал флаги с могилы Степана Бандеры.