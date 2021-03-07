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Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто

Воскресенье, 7 марта 2021, 16:55
Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
фото Радио Свобода

Белорусский оппозиционер и политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что Крым должен быть украинским не только де-юре, но и де-факто.

Источник: ответ Тихановского на вопрос "Чей Крым?" читателя своего телеграм-канала "Страна для жизни"

Дословно: "То, что в Беларуси транслируются российские каналы – это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут", у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев.

Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".

Справка: Сергей Тихановский — белорусский блогер, автор и ведущий YouTube- и Telegram-каналов "Страна для жизни", оппозиционный политик. На выборах президента Беларуси 2020 года выдвигал свою кандидатуру, но ЦИК страны отказала ему в регистрации. Тогда его жена, Светлана Тихановская, подала свои документы на регистрацию в кандидаты и была зарегистрирована.

В мае 2020 года Тихановского задержали, он находится в СИЗО в Минске. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, а среди которых "Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

По официальным данным, выборы президента Беларуси выиграл Александр Лукашенко, однако есть данные о многочисленных фальсификациях, белорусская оппозиция заявляет о победе Тихановской. Она была вынуждена выехать в Литву.

Предыстория:

  • 1 сентября 2020 года Светлана Тихановская назвала аннексию Крыма Россией "противоречашей международному закону".
  • Однако перед этим Тихановская уклонилась от прямого ответа на вопрос, касающийся статуса Крыма. Позже она заявила, что "юридически Крым является украинским, но фактически он российский".
  • 24 октября еще одна белорусская оппозиционерка Вероника Цепкало отказалась озвучивать свою позицию по аннексии украинского Крыма Россией, за что ее упрекнул украинский вице-премьер Алексей Резников.

Украинская правда

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Темы: БеларусьКрымРосcия
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