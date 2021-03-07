ООС: 5 обстрелов, украинские военные отвечали

По состоянию на 17:30 воскресенья в зоне ООС было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра. Украинские военные открывали ответный огонь.

Недалеко от населенного пункта Лебединское российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из миномета 82-го калибра и со станкового противотанкового гранатомета.

Возле населенного пункта Опытное вооруженные формирования РФ и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное оккупанты провели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.