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ООС: 5 обстрелов, украинские военные отвечали

Воскресенье, 7 марта 2021, 19:04

По состоянию на 17:30 воскресенья в зоне ООС было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра. Украинские военные открывали ответный огонь.

Недалеко от населенного пункта Лебединское российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из миномета 82-го калибра и со станкового противотанкового гранатомета.

Возле населенного пункта Опытное вооруженные формирования РФ и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное оккупанты провели прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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