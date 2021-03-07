Роскомнадзор обязал Facebook разблокировать посты об "украинских радикалах"

Роскомнадзор требует от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в аккаунтах российских СМИ, который был заблокирован после проверки украинской фактчекинговой платформой StopFake.

Источник: Роскомнадзор, ТАСС, РБК

Детали: Ранее в воскресенье российские издания ТАСС и РБК сообщили, что Facebook заблокировал их сообщения от 18 февраля о задержании в Воронеже сторонников "украинской молодежной радикальной группы", написанные на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета РФ.

Эта информация отмечена в соцсети как "ложная". В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указан подрядчик, проверивший информацию, - украинская фактчекинговая платформа StopFake.

18 февраля ФСБ сообщила, что в Воронеже пресекли деятельность "сторонников украинской молодежной радикальной группы "МКУ", причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений".

В то же время, в сообщении Следкома РФ не упоминалось о том, что задержанные были сторонниками украинской радикальной группы. Там говорилось, что в Воронеже возбуждены два уголовных дела в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц.

В воскресенье Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС.

Там отметили, что ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей.

Что предшествовало: 27 марта 2020 года Facebook запустил программу фактчекинга контента в Украине. Партнерами компании стали организации VoxCheck и StopFake.